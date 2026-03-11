Milano 11:11
44.843 -0,79%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:11
10.324 -0,84%
Francoforte 11:11
23.625 -1,43%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

La giornata del 10 marzo chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,06%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8649 con tetto rappresentato dall'area 0,8658. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8646.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
