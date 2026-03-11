Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
La giornata del 10 marzo chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,06%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8649 con tetto rappresentato dall'area 0,8658. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8646.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)