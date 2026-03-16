Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8619. Prima resistenza a 0,8656. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8605.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)