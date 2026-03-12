Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Debole la giornata dell'11 marzo per il cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un calo dello 0,29%.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8616. Prima resistenza a 0,865. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8604.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)