Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/03/2026

Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Debole la giornata dell'11 marzo per il cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un calo dello 0,29%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8616. Prima resistenza a 0,865. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8604.


