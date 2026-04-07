Milano 17:35
45.412 -0,47%
Nasdaq 17:51
23.899 -1,21%
Dow Jones 17:51
46.250 -0,90%
Londra 17:35
10.349 -0,84%
Francoforte 17:35
22.922 -1,06%

Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,47%

Il FTSE MIB termina a 45.411,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,47%
Milano porta a casa un calo dello 0,47%, con chiusura a 45.411,79 punti.
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