Cyberoo, firmati i primi contratti pluriennali per la vendita di KEATRIX

(Teleborsa) - Cyberoo , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, ha annunciato la firma dei primi contratti pluriennali per la vendita di KEATRIX.



Dal lancio commerciale avvenuto il 1° dicembre 2025, KEATRIX ha registrato "i primi successi sul mercato con la chiusura di diversi contratti tramite partner territoriali, con attivazioni in prevalenza nel Nord Italia e una presenza crescente nel Centro Italia, principalmente su organizzazioni di profilo mid size", si legge in una nota. I contratti firmati, di durata pluriennale, sono stati sottoscritti sia da clienti già acquisiti sia da nuovi, appartenenti a segmenti di mercato differenti, con focus su industria e manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico, servizi sociosanitari e infine servizi alle imprese e associazioni. Tali evidenze confermano "una domanda concreta e una progressiva espansione dei casi d’uso, evidenziando l’interesse del mercato e la scalabilità della soluzione", viene sottolineato.



La sottoscrizione dei primi contratti pluriennali consente a Cyberoo di aggiungere, a partire dal 2026, una nuova leva di sviluppo commerciale, che si affianca ai risultati già positivi registrati dalla società nell’esercizio 2025 nel proprio core business della cybersecurity.



"La firma dei primi contratti pluriennali per KEATRIX rappresenta un passaggio molto importante nel percorso di sviluppo commerciale della piattaforma - ha commentato l'AD Fabio Leonardi - Dopo un esercizio 2025 che ha già evidenziato risultati positivi nel core business della cybersecurity, riteniamo che nel 2026 KEATRIX possa aggiungere un ulteriore contributo alla crescita della Società, rafforzando la nostra proposta di valore e ampliando le opportunità di sviluppo sul mercato".

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