Diadema Capital, CdA esamina stime preliminari esercizio 2025

(Teleborsa) - Diadema Capital , congiuntamente alla controllata D.&P., società di consulenza industriale e strategica quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto l'andamento della gestione dei primi mesi dell’esercizio 2026 e le stime preliminari di risultato per

l’esercizio 2025 da cui risulta un Valore della Produzione consolidato ricompreso tra 2,7 e 2,9 milioni di euro e un EBITDA consolidato ricompreso tra -0,14 milioni e -0,37 milioni.



Tali risultati tengono conto, "nella parte alta del range" di "operazioni alla data odierna in corso di finalizzazione". Il Consiglio di Amministrazione ha, in generale, riscontrato: uno slittamento di alcune commesse la cui definizione era attesa tra la fine dell’esercizio 2025 ed i primi mesi del 2026. Dalla conclusione di tali operazioni deriverebbe, infatti, la maturazione in capo alla Società del diritto a percepire le success fee previste nei relativi mandati sottoscritti nel corso del 2025 e che pertanto espleteranno i loro effetti a valere sull’esercizio 2026; una forte crescita delle attività sul settore del vertical Energy con l’acquisizione di nuovi contratti, sia su clienti già attivi che su nuovi clienti, che prevedono una remunerazione sia mediante una componente fissa sia mediante una componente a

successo.



Tenuto conto di questi fattori, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle evidenze gestionali, ha rilevato al 31 marzo 2026 un backlog pari ad 2,3 milioni di euro, che assicura una visibilità stabile sui ricavi prospettici essendo costituito, per 1,5 milioni, da componenti di remunerazione fisse e, per 0,8 milioni, da componenti di remunerazione variabili e/o a successo, il cui riconoscimento è

subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti nei relativi contratti.







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