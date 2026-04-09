Cyberoo, accordo con V-Valley (Esprinet) per distribuzione delle soluzioni di cybersecurity

(Teleborsa) - Cyberoo , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, e V-Valley, società del Gruppo Esprinet leader in Italia e Spagna nella distribuzione di Advanced Solutions, hanno sottoscritto un accordo strategico volto a rafforzare la presenza delle soluzioni Cyberoo sul mercato italiano e ad accelerarne la diffusione attraverso il canale.



L'intesa si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento commerciale della società. Dopo i risultati positivi registrati da Cyberoo nell'esercizio 2025 nel proprio core business della cybersecurity, e con l'ulteriore contributo atteso nel 2026 dallo sviluppo commerciale di KEATRIX, l'accordo con V-Valley rappresenta un ulteriore fattore di spinta grazie al coinvolgimento di un distributore di primaria rilevanza, caratterizzato da una presenza ampia e capillare sul territorio.



L'accordo prevede la distribuzione dell'intero portafoglio di servizi Cyberoo, con un focus su KEATRIX, piattaforma innovativa di security awareness per la formazione in ambito cybersecurity, basata su un approccio di edutainment che integra istruzione e cinema. In tale contesto, KEATRIX rappresenta una componente distintiva dell'offerta Cyberoo, destinata ad affiancare e rafforzare la diffusione dell'intero portafoglio di soluzioni cybersecurity della società.



"Questo accordo con V-Valley rappresenta un traguardo importante nel percorso che stiamo costruendo per portare KEATRIX sui mercati europei - ha dichiarato Andrea Piazza, EMEA Commercial Director di Cyberoo - La nostra strategia di espansione in area EMEA punta a fare di Cyberoo un riferimento europeo nella security awareness, e V-Valley è il partner ideale per accelerarla. Non è solo un distributore: è un moltiplicatore di impatto, capace di portare KEATRIX dove il mercato ne ha più bisogno, con la capillarità e la competenza che questo tipo di soluzione innovativa richiede".





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