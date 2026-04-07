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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
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Finanza
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Indici settoriali
07 aprile 2026 - 15.00
Performance positiva per l'
indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
, che continua la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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