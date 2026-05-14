Francoforte: andamento negativo per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Rosso per Carl Zeiss Meditec , che sta segnando un calo del 3,31%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carl Zeiss Meditec , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Carl Zeiss Meditec mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24,18 Euro con area di resistenza individuata a quota 25,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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