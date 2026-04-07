Francoforte: scambi in positivo per Fresenius Medical Care
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresenius Medical Care, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 39,81 Euro. Primo supporto individuato a 39,07. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 40,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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