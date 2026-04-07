Giappone, spese famiglie a febbraio in aumento meno delle attese

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2026 i consumi familiari in Giappone si sono attestati 289,391 yen, in aumento dell'1,5% su base mensile, dopo il -2,5% di gennaio e contro attese per un incremento del 2,6%.



Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -1,8% (-0,4% in termini nominali) dal -1,0% precedente e contro il -0,8% atteso.



Sempre a febbraio, la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 589.038 yen, aumentando dell'1,6% in termini reali rispetto all'anno precedente (+3,0% in termini nominali).

Condividi

```