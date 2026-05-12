Appuntamenti macroeconomici del 12 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 12/05/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,5%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 114,4 punti; preced. 113,3 punti)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso -19,1 punti; preced. -17,2 punti)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,3%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,9%)
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