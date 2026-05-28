USA, redditi invariati ad aprile: sotto attese

(Teleborsa) - Sotto le attese la variazione dei redditi e delle spese delle famiglie americane ad aprile. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono aumentati dello 0,5% come nel mese precedente, risultando in linea con le attese degli analisti.



I redditi personali non hanno registrato alcuna variazione contro stime del mercato che indicavano un aumento dello 0,4% e rispetto al +0,5% rilevato nel mese precedente.



Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, evidenzia una crescita dello 0,2% su mese (+0,3% le stime degli analisti e il mese precedente) e del 3,3% su anno, in linea con il consensus e rispetto al +3,2% precedente.



(Foto: PublicDomainPictures / Pixabay)

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