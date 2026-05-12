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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in marzo

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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in marzo
Giappone, Spese reali famiglie in marzo su base mensile (MoM) -1,3%, in calo rispetto al precedente +1,5% (la previsione era +0,6%).
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