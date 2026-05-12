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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in marzo
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12 maggio 2026 - 07.00
Giappone,
Spese reali famiglie in marzo su base mensile (MoM) -1,3%
, in calo rispetto al precedente +1,5% (la previsione era +0,6%).
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