Londra: calo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che mostra un decremento del 2,07%.



La tendenza ad una settimana di Rolls-Royce Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Rolls-Royce Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,49 sterline con tetto rappresentato dall'area 11,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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