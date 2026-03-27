Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con una flessione del 2,48%.
Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Rolls-Royce Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,03 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,49. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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