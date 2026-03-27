Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , con una flessione del 2,48%.



Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Rolls-Royce Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,03 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,49. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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