Londra: violenta contrazione per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,74% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Rolls-Royce Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Rolls-Royce Holdings si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,96 sterline. Prima resistenza a 11,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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