Londra: brillante l'andamento di Airtel Africa
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che lievita dell'1,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airtel Africa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Airtel Africa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,6 sterline e primo supporto individuato a 3,516. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,684.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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