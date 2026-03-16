Londra: brillante l'andamento di Airtel Africa

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che lievita dell'1,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airtel Africa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Airtel Africa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,6 sterline e primo supporto individuato a 3,516. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,684.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```