Londra: balza in avanti Airtel Africa

(Teleborsa) - Bene l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con un rialzo del 2,96%.



L'andamento di Airtel Africa nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Airtel Africa mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,39 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,52. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,304.



