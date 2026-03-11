Milano 14:53
44.798 -0,89%
Nasdaq 14:53
25.028 +0,29%
Dow Jones 14:53
47.456 -0,53%
Londra 14:53
10.325 -0,84%
Francoforte 14:53
23.663 -1,27%

Male Airtel Africa sul mercato azionario di Londra

Migliori e peggiori, In breve
Male Airtel Africa sul mercato azionario di Londra
Si muove in perdita l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,03% sui valori precedenti.
Condividi
```