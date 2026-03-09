Airtel Africa, quotazioni in calo a Londra

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airtel Africa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Airtel Africa
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Airtel Africa
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,229 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,299. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,202.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)