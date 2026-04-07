Merck avvia l’offerta per acquisire Terns Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Merck
, nota come MSD al di fuori di Stati Uniti e Canada, ha annunciato l’avvio di un’offerta pubblica di acquisto (tender offer) per rilevare tutte le azioni di Terns Pharmaceuticals
, dando seguito all’accordo definitivo
siglato a fine marzo.
L’operazione, spiega una nota, prevede un pagamento in contanti di 53 dollari per azione, con l’obiettivo di portare Terns sotto il pieno controllo di Merck una volta completata la transazione.
Merck ha presentato alla Securities and Exchange Commission
(SEC) la documentazione relativa all’offerta, mentre Terns ha depositato il proprio documento ufficiale contenente la raccomandazione del consiglio di amministrazione, che invita gli azionisti ad aderire.L’offerta resterà aperta
fino alle 23:59 (ora della costa orientale degli Stati Uniti) del 4 maggio 2026, salvo eventuali proroghe previste dall’accordo e dalla normativa vigente.
Il completamento dell’operazione è subordinato
a diverse condizioni, tra cui l’adesione di oltre il 50% delle azioni in circolazione e il rispetto dei requisiti previsti dal Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, oltre ad altre condizioni standard.
La chiusura della transazione è attesa nel secondo trimestre del 2026.(Foto: Copyright © 2009-2021 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A. All rights reserved.)