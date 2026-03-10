Francoforte: brillante l'andamento di Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia farmaceutica tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.
La tendenza ad una settimana di Merck KGaA
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società chimico-farmaceutica
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 109,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 112,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 108,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)