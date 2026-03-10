Milano 13:37
44.920 +2,03%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:37
10.388 +1,35%
Francoforte 13:37
23.867 +1,95%

Francoforte: brillante l'andamento di Merck KGaA

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Merck KGaA
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia farmaceutica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.

La tendenza ad una settimana di Merck KGaA è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società chimico-farmaceutica, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 109,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 112,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 108,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```