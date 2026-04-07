New York: Gartner si muove verso il basso

(Teleborsa) - A picco l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che presenta un pessimo -4,1%.



Lo scenario su base settimanale di Gartner rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Gartner segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 147 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 153,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 144,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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