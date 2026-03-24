Gartner scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che soffre con un calo del 5,93%.



L'andamento di Gartner nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Gartner è in rafforzamento con area di resistenza vista a 158,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 149,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 168,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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