New York: scambi al rialzo per Gartner

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che lievita del 3,77%.



Il trend di Gartner mostra un andamento in sintonia con quello dell' S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Gartner suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 151,4 USD con tetto rappresentato dall'area 158,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 146,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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