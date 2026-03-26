New York: scambi al rialzo per Gartner
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che lievita del 3,77%.
Il trend di Gartner mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Gartner suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 151,4 USD con tetto rappresentato dall'area 158,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 146,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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