Wall Street chiude sulla parità

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 46.505 punti; sulla stessa linea, incolore l' S&P-500 , che archivia la seduta a 6.583 punti, sui livelli della vigilia.



Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,11%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,01%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+0,73%), beni di consumo per l'ufficio (+0,66%) e utilities (+0,57%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo secondari (-1,49%) e sanitario (-0,68%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+2,06%), Cisco Systems (+1,95%), Travelers Company (+1,22%) e United Health (+1,18%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Home Depot , che ha terminato le contrattazioni a -2,40%.



Scivola Sherwin Williams , con un netto svantaggio del 2,36%.



In rosso Caterpillar , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.



Spicca la prestazione negativa di Amgen , che scende dell'1,51%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+4,89%), DoorDash (+3,95%), Advanced Micro Devices (+3,47%) e Netflix (+3,31%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Tesla Motors , che ha archiviato la seduta a -5,44%.



Vendite a piene mani su ARM Holdings , che soffre un decremento del 3,84%.



ASML Holding scende del 3,07%.



Calo deciso per Alnylam Pharmaceuticals , che segna un -3,01%.

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