Wall Street chiude sulla parità
(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 46.505 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500, che archivia la seduta a 6.583 punti, sui livelli della vigilia.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,11%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100 (+0,01%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+0,73%), beni di consumo per l'ufficio (+0,66%) e utilities (+0,57%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo secondari (-1,49%) e sanitario (-0,68%).
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+2,06%), Cisco Systems (+1,95%), Travelers Company (+1,22%) e United Health (+1,18%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Home Depot, che ha terminato le contrattazioni a -2,40%.
Scivola Sherwin Williams, con un netto svantaggio del 2,36%.
In rosso Caterpillar, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.
Spicca la prestazione negativa di Amgen, che scende dell'1,51%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+4,89%), DoorDash (+3,95%), Advanced Micro Devices (+3,47%) e Netflix (+3,31%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Tesla Motors, che ha archiviato la seduta a -5,44%.
Vendite a piene mani su ARM Holdings, che soffre un decremento del 3,84%.
ASML Holding scende del 3,07%.
Calo deciso per Alnylam Pharmaceuticals, che segna un -3,01%.
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