Milano 16:17
45.401 -0,49%
Nasdaq 16:17
23.878 -1,30%
Dow Jones 16:17
46.294 -0,80%
Londra 16:17
10.353 -0,80%
Francoforte 16:17
22.910 -1,11%

Petrolio a 115,6 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 115,6 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 115,6 dollari per barile alle 15:40.
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