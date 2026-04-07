Piazza Affari: Banca Ifis sale verso 22,01 Euro

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che mostra una salita bruciante del 4,02% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Banca Ifis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della banca tricolore segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,23 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,01. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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