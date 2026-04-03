Banca Ifis, Riccardo Preve compra azioni per 275 mila euro

(Teleborsa) - Riccardo Preve, membro del CdA e azionista rilevante, si rafforza nel capitale di Banca Ifis con acquisti per 13.000 azioni il 31 marzo, secondo quanto emerge da un internal dealing. Al prezzo medio d'acquisto, pari a 21,18 euro, i titoli acquistati valgono complessivamente circa 275 mila euro.



Preve è un imprenditore e dirigente di azienda con vasta esperienza nel settore finanziario ed edile. Nel 1980 ha fondato la Preve Costruzioni, impresa di costruzioni di opere civili e infrastrutturali con appalti pubblici e privati e controlla altre società. Preve è tornato nel CdA di Banca Ifis a fine 2025, dopo essere già stato componente dal 2005 al 2022. Dal 2019 è presidente di Ifis Rental Service. Precedentemente è stato presidente della Banca di Credito Cooperativo Cuneese.



Secondo il sito di Banca Ifis, aggiornato al 25 marzo 2026, Preve ha una partecipazione del 4,597%.

Condividi

```