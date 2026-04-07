Piazza Affari: positiva la giornata per Intercos
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici, che avanza bene del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di Intercos rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Intercos. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,76 Euro. Primo supporto visto a 12,18. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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