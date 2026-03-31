Piazza Affari: brillante l'andamento di Intercos
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici, che avanza bene dell'1,92%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intercos rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Intercos è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,77 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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