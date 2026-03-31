Piazza Affari: brillante l'andamento di Intercos

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici , che avanza bene dell'1,92%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intercos rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Intercos è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,77 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```