Piazza Affari: risultato positivo per Italmobiliare
(Teleborsa) - Bene la holding di partecipazioni, con un rialzo del 2,99%.
Lo scenario su base settimanale di Italmobiliare rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, la holding è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,92 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,12. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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