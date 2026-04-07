Piazza Affari: risultato positivo per Italmobiliare

(Teleborsa) - Bene la holding di partecipazioni , con un rialzo del 2,99%.



Lo scenario su base settimanale di Italmobiliare rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, la holding è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,92 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,12. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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