Piazza Affari: rosso per Italmobiliare

(Teleborsa) - Rosso per la holding di partecipazioni , che sta segnando un calo dell'1,82%.



Il trend di Italmobiliare mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della holding mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,17 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,72. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```