OPS Retail, l’offerta R.E.M.I. da 18 milioni apre la strada al primo polo integrato italiano

Ops Retail

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan, ha ricevuto dalla società R.E.M.I. unaavente ad oggetto il conferimento del proprio intero complesso aziendale nell’ambito di un aumento di capitale di OPS Retail riservato alla stessa R.E.M.I.R.E.M.I. è una primaria società immobiliare presente sul mercato dal 2008 e specializzata in restauri di immobile storici, con un fatturato previsto per il 2025 di circa euro 11 milioni e un risultato operativo di circa 1,7 milioni. La società è controllata dalla famiglia Raimondi che detiene la maggioranza assoluta della società.La proposta prevede: il conferimento in natura dell’intero complesso aziendale di R.E.M.I., comprensivo di contratti in essere,attestazioni SOA, personale qualificato, know-how, avviamento e posizioni attive negli Accordi Quadro PNRR; il regolamento dell’operazione esclusivamente mediante conferimento a fronte di sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione di OPS Retail, senza alcun conguaglio in denaro; un valore di conferimento compreso tra euro 13.600.000 ed un valore massimo di euro 18.000.000 dadeterminarsi all’esito della due diligence; l’impegno a formalizzare un Term Sheet vincolante entro 30 giorni; Due Diligence: avvio contestuale alla firma del Term Sheet; durata stimata 45-60 giorni. Incluse: due diligence tecnica (portafoglio contratti, SAL, compliance PNRR), legale (societaria, contenziosi, antimafia, SOA), contabile (bilanci 2020-2024, PFN, NFP); Closing: entro 120 giorni dalla data della presente Manifestazione, salvo proroga concordata; Esclusiva: dalla data odierna e per 120 giorni, R.E.M.I. si impegna a non avviare, proseguire o concludere trattative con terzi aventi ad oggetto la cessione o il conferimento totale o parziale dell'azienda o di partecipazioni di controllo; Condizioni sospensive: (i) assenza di materiai adverse change; (ii) delibera dell'assemblea straordinaria di OPS Retail per l'aumento di capitale; (iii) eventuale perizia di stima ex art. 2343 e.e. con esito coerente con il valore concordato.La società, si legge in una nota, in ogni caso non è vincolata al perfezionamento del closing, qualora la due diligence non fossesoddisfacente.L’operazione prevede il conferimento dell’azienda R.E.M.I. mediante un, con emissione di azioni ordinarie di OPS Retail da assegnare ai soci conferenti quale unico corrispettivo, senza alcun conguaglio in denaro.La società ritiene che questa operazione rappresenti un "passo strategico di rilevanza straordinaria, destinato a rafforzare significativamente il patrimonio della Società e a consolidare un polo unico nel suo genere, con attività trasversali nei settori editoriale, telefonia e immobiliare". L’operazione, se realizzata, "valorizzerebbe le competenze distintive di R.E.M.I., amplierebbe la presenza sul mercato di OPS Retail e creerebbe un impatto durevole in termini di crescita e generazione di valore per gli azionisti".Il perfezionamento dell’operazione resta subordinato, tra l’altro, al completamento delle attività di due diligence, alla definizione della documentazione contrattuale e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni societarie e regolamentari.OPS Retail informerà tempestivamente il mercato in merito a eventuali sviluppi rilevanti dell’operazione, nel pieno rispetto della normativa vigente.