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Xenia, Ranieri: Piano industriale accelerato nel 2025, perdita legata a timing acquisizioni

Finanza
Xenia, Ranieri: Piano industriale accelerato nel 2025, perdita legata a timing acquisizioni
(Teleborsa) - Xenia Hôtellerie Solution, società specializzata nella gestione di strutture ricettive e nella fornitura di soluzioni tecnologiche e operative per il mercato turistico quotata su Euronext Growth Milan, nel 2025 ha accelerato il piano industriale con l'integrazione di strutture e tour operator di dimensioni superiori alle proiezioni iniziali e ha chiuso l'esercizio con ricavi pari a 72 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto al 2024. Il risultato netto è tuttavia negativo per circa 2,6 milioni, con un EBITDA compresso a circa 800 mila euro.

L'amministratore delegato Ercolino Ranieri ha spiegato a Teleborsa le ragioni del disallineamento: "La dinamica di questo contesto di risultato è riferibile in linea generale al timing delle acquisizioni del 2025 perché si sono, per ragioni tecniche, prolungate rispetto al timing originariamente previsto e hanno quindi determinato un disallineamento tra i costi sostenuti per le stesse acquisizioni e i ricavi che sono sostanzialmente mancati; ovviamente da ciò ne consegue che nel 2026 questa dinamica sarà riallineata."


Sul fronte del piano industriale, Ranieri ha confermato l'accelerazione registrata nell'anno appena chiuso: "Abbiamo chiuso con un albergo in più e un tour operator di dimensioni maggiori a quelle che avevamo previsto. Il piano è riconfermato interamente e quindi anche il 2026 proseguirà con la crescita per linee esterne, che sarà prevalente nel contesto generale di crescita prevista."

Per il 2026 sono già state annunciate due nuove acquisizioni alberghiere a Viterbo e Pianfei, che portano il portafoglio a 19 strutture a marzo 2026. Sul fronte dei servizi, Xenia ha acquisito Mareventi, società specializzata in incoming e MICE con circa 5 milioni di euro di fatturato, e il 60% di E-ROP, operazione focalizzata sulla tecnologia per l'accommodation.



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