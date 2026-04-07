Xenia, Ranieri: Piano industriale accelerato nel 2025, perdita legata a timing acquisizioni

Xenia Hôtellerie Solution





(Teleborsa) -, società specializzata nella gestione di strutture ricettive e nella fornitura di soluzioni tecnologiche e operative per il mercato turistico quotata su Euronext Growth Milan, nel 2025 ha accelerato ilcon l'integrazione di strutture e tour operator di dimensioni superiori alle proiezioni iniziali e ha chiuso l'esercizio conpari a, in crescita del 26% rispetto al 2024. Ilè tuttavia negativo per circa, con uncompresso a circa 800 mila euro.L'amministratore delegatoha spiegato a Teleborsa le ragioni del disallineamento: "La dinamica di questo contesto di risultato è riferibile in linea generale aldel 2025 perché si sono, per ragioni tecniche, prolungate rispetto al timing originariamente previsto e hanno quindi determinato untra i costi sostenuti per le stesse acquisizioni e i ricavi che sono sostanzialmente mancati; ovviamente da ciò ne consegue che."Sul fronte del, Ranieri ha confermato l'registrata nell'anno appena chiuso: "Abbiamo chiuso con un albergo in più e un tour operator di dimensioni maggiori a quelle che avevamo previsto. Il piano è riconfermato interamente e quindi anche il 2026 proseguirà con la, che sarà prevalente nel contesto generale di crescita prevista."Per il 2026 sono già state annunciate due nuove acquisizioni alberghiere a, che portano il portafoglio a 19 strutture a marzo 2026. Sul fronte dei, Xenia ha acquisito, società specializzata in incoming e MICE con circa 5 milioni di euro di fatturato, e il, operazione focalizzata sulla tecnologia per l'accommodation.