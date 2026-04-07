Xenia, Ranieri: Piano industriale accelerato nel 2025, perdita legata a timing acquisizioni

(Teleborsa) - Xenia Hôtellerie Solution
, società specializzata nella gestione di strutture ricettive e nella fornitura di soluzioni tecnologiche e operative per il mercato turistico quotata su Euronext Growth Milan, nel 2025 ha accelerato il piano industriale
con l'integrazione di strutture e tour operator di dimensioni superiori alle proiezioni iniziali e ha chiuso l'esercizio con ricavi
pari a 72 milioni di euro
, in crescita del 26% rispetto al 2024. Il risultato netto
è tuttavia negativo per circa 2,6 milioni
, con un EBITDA
compresso a circa 800 mila euro.
L'amministratore delegato Ercolino Ranieri
ha spiegato a Teleborsa le ragioni del disallineamento: "La dinamica di questo contesto di risultato è riferibile in linea generale al timing delle acquisizioni
del 2025 perché si sono, per ragioni tecniche, prolungate rispetto al timing originariamente previsto e hanno quindi determinato un disallineamento
tra i costi sostenuti per le stesse acquisizioni e i ricavi che sono sostanzialmente mancati; ovviamente da ciò ne consegue che nel 2026 questa dinamica sarà riallineata
."
Sul fronte del piano industriale
, Ranieri ha confermato l'accelerazione
registrata nell'anno appena chiuso: "Abbiamo chiuso con un albergo in più e un tour operator di dimensioni maggiori a quelle che avevamo previsto. Il piano è riconfermato interamente e quindi anche il 2026 proseguirà con la crescita per linee esterne
, che sarà prevalente nel contesto generale di crescita prevista."
Per il 2026 sono già state annunciate due nuove acquisizioni alberghiere a Viterbo
e Pianfei
, che portano il portafoglio a 19 strutture a marzo 2026. Sul fronte dei servizi
, Xenia ha acquisito Mareventi
, società specializzata in incoming e MICE con circa 5 milioni di euro di fatturato, e il 60% di E-ROP
, operazione focalizzata sulla tecnologia per l'accommodation.