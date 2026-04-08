Aziende europee, incertezza geopolitica porterà a ulteriore aumento dei depositi cash

La view di UniCredit

(Teleborsa) - La crescita dei depositi delle imprese europee sta gradualmente accelerando di nuovo. Lo fa notare una ricerca di UniCredit sul tema, evidenziando che, dopo una moderata contrazione nel biennio 2023-2024, i saldi di cassa delle imprese nell'eurozona mostrano una crescita annua di circa il 4% dall'inizio dell'anno.



Questo dato è ancora ben al di sotto del ritmo di circa il 20% registrato durante la pandemia di COVID-19, ma si sta avvicinando alla media di lungo periodo pre-pandemia. L'aumento si è verificato prima dello scoppio della guerra con l'Iran (l'ultima osservazione disponibile risale a febbraio). Pertanto, data la crescente incertezza geopolitica, è probabile che i depositi delle imprese aumentino ulteriormente.



"Nell'attuale contesto, caratterizzato da elevato rischio geopolitico e scarsa visibilità, riteniamo che le imprese aumenteranno ulteriormente l'accumulo di liquidità nei loro bilanci nelle prossime settimane - si legge nella ricerca firmata da Stefan Kolek, Senior Credit Strategist - Non-financials presso UniCredit - Questa è una buona notizia per gli investitori nel credito, poiché maggiori disponibilità di liquidità implicano la disponibilità di fondi per il servizio del debito. Ciò è particolarmente importante in periodi di elevata avversione al rischio, quando l'accesso al mercato obbligazionario può diventare problematico".



I depositi aziendali sono saldi di cassa che le imprese detengono presso le banche - in genere in conti correnti, conti di risparmio o depositi a termine - per la gestione della liquidità e i pagamenti. Le ragioni per cui si detengono depositi includono la gestione del capitale circolante, la garanzia della liquidità dei pagamenti e la gestione delle operazioni di tesoreria, ma possono anche riflettere una maggiore avversione al rischio. Le imprese europee hanno adottato un approccio più favorevole agli investitori creditizi durante la Grande Recessione del 2008-2009 e, a parte un breve periodo nel 2023-2024, non lo hanno abbandonato. Politiche finanziarie aziendali più conservative si riflettono solitamente in tagli ai dividendi o in programmi di riacquisto di azioni ridotti.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

Condividi

```