Banche europee, forte crescita ricavi nel sales & trading azionario nel primo trimestre

(Teleborsa) - Le banche europee con significative attività sui mercati dei capitali hanno continuato a registrare una solida crescita dei ricavi derivanti da tali attività nel primo trimestre del 2026. È quanto emerge da un report di Morningstar DBRS sul tema, secondo cui - guardando al secondo trimestre del 2026 - l'elevata incertezza geopolitica e macroeconomica continuerà a sostenere i ricavi dei mercati dei capitali, in particolare nel settore sales and trading (S&T) azionario, a causa della persistente elevata volatilità.



"Le banche europee hanno registrato un solido inizio del 2026 nei loro settori dei mercati dei capitali, con un'elevata volatilità che si è tradotta in una maggiore attività dei clienti e in solidi ricavi da sales and trading, in particolare nel mercato azionario - commenta Maria Rivas, Senior Vice President e Sector Lead di European Financial Institution Ratings - Sebbene l'investment banking abbia mostrato una gradita ripresa su base annua, continuiamo a vedere incertezza sull'andamento dei tassi di interesse e rischi geopolitici come potenziali vincoli per lo slancio della consulenza e della sottoscrizione nei prossimi trimestri".



I ricavi dei mercati dei capitali dell'intero gruppo di riferimento europeo ( UBS Group , Deutsche Bank , Barclays e BNP Paribas ) hanno raggiunto i 16,2 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, in crescita di quasi il 16% su base annua e del 31% rispetto al primo trimestre del 2024. Gli elevati livelli di volatilità hanno continuato a stimolare l'attività dei clienti, supportando il continuo slancio nel settore S&T. I ricavi dell'investment banking, che hanno subito un rallentamento dal secondo trimestre del 2025, hanno superato le aspettative, registrando una crescita del 19% su base annua rispetto al calo del 9% dell'anno precedente.



Sebbene la performance complessiva dei ricavi sia stata solida, la crescita aggregata reported in dollari statunitensi è stata supportata anche da movimenti valutari favorevoli, con l'euro e la sterlina britannica che si sono rafforzati rispetto al dollaro. Escludendo gli effetti valutari, la maggior parte delle banche ha registrato una crescita dei ricavi più modesta nelle proprie valute nazionali e di riferimento. Tra le banche concorrenti, solo UBS ha registrato una crescita dei ricavi superiore alla media del gruppo di riferimento europeo, mentre DB e BNP hanno riportato performance inferiori, che è attribuita alla minore attività di Fixed Income S&T in un contesto di incertezza sull'andamento dei tassi di interesse.



I ricavi totali S&T sono cresciuti del 15% su base annua nel primo trimestre del 2026, leggermente al di sotto della crescita del 18% registrata nel primo trimestre del 2025, ma significativamente meglio del calo del 3% del primo trimestre del 2024. L'Equity S&T è stato il più performante all'interno del gruppo di riferimento europeo nel primo trimestre del 2026, con una crescita del 24% su base annua, trainata dalla maggiore attività dei clienti nei mercati azionari, nei derivati ??azionari e nel prime brokerage.



I ricavi da underwriting e advisory hanno registrato performance migliori del previsto, con un aumento complessivo dei ricavi da investment banking del 19% nel primo trimestre del 2026 su base annua, rispetto a un primo trimestre del 2025 molto debole, in cui i ricavi da investment banking erano diminuiti del 9% su base annua.

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