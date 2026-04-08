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Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso del 3,70%
Il FTSE MIB chiude a 47.091,55 punti
In breve
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Finanza
08 aprile 2026 - 17.39
Ottima performance per Milano (+3,7%), che archivia la giornata a 47.091,55 punti.
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