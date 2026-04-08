Milano 17:35
47.092 +3,70%
Nasdaq 19:17
24.938 +3,04%
Dow Jones 19:17
47.817 +2,65%
Londra 17:35
10.609 +2,51%
Francoforte 17:35
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Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso del 3,70%

Il FTSE MIB chiude a 47.091,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso del 3,70%
Ottima performance per Milano (+3,7%), che archivia la giornata a 47.091,55 punti.
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