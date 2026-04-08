CF Industries Holdings, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che passa di mano in perdita dell'8,81%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di CF Industries Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di CF Industries Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 125,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 114,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 137,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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