Datrix, L’Oréal Italia rinnova l’accordo triennale con Navla per Search e Digital Intelligence

(Teleborsa) - L’Oréal Italia sceglie di evolvere insieme a Navla il modello di Search e Digital Intelligence per i prossimi tre anni. La decisione, spiega una nota, consolida un rapporto cresciuto nel tempo, iniziato nel 2019, che ha permesso al Gruppo di strutturare un modello di lavoro maturo, capace di integrare competenze tecniche, analisi dei dati e un approccio strategico orientato all’innovazione. Navla è parte del Gruppo Datrix , società a capo del primo ecosistema internazionale di aziende software verticali di Intelligenza Artificiale.



Oggi la partnership entra in una fase successiva, con una visione che supera il perimetro tradizionale della Search per abbracciare tutte le forme di ricerca e consultazione digitale.



Negli ultimi anni il comportamento delle persone online si è trasformato profondamente. Le decisioni non nascono più da un’unica piattaforma, ma da un percorso fatto di scoperta, valutazione e confronto che avviene tra motori di ricerca, contenuti video, recensioni, social network e risposte generate dall’intelligenza artificiale. In questo contesto, la ricerca diventa un ecosistema complesso in cui la

visibilità si costruisce attraverso la capacità di presidiare non solo le query, ma anche le conversazioni, le sintesi e le narrazioni prodotte dagli algoritmi.



Il nuovo mandato affida a Navla il compito di accompagnare L’Oréal Italia nella lettura di questo scenario, interpretando i segnali del mercato e supportando il posizionamento dei brand in un ambiente di ricerca sempre più distribuito, multimodale e guidato dalla generative AI. Parallelamente, viene rinnovato anche il lavoro nell’ambito della Digital Intelligence, che negli ultimi anni ha permesso di

migliorare la qualità del dato, consolidare le infrastrutture di tracking e trasformare le informazioni raccolte in insight utili alle decisioni di marketing e di business.



La collaborazione degli ultimi anni ha permesso di armonizzare strategie, processi e priorità tra le diverse divisioni del Gruppo, facilitando la costruzione di metodologie comuni e l’utilizzo di strumenti condivisi. Grazie a un lavoro continuo sulla governance, sulla qualità del dato e sulla capacità di convertire insight in azioni, L’Oréal Italia ha sviluppato una visione del search come leva strategica e non solo

operativa.



Il rinnovo della collaborazione con Navla conferma questa direzione e introduce un focus ancora più forte sull’integrazione tra contenuti, tecnologia e dati, con un approccio che comprende l’ottimizzazione per i motori generativi, la valutazione delle risposte prodotte dagli LLM, la coerenza semantica tra i diversi touchpoint e la capacità di essere presenti nei luoghi digitali in cui prendono vita le decisioni.



"Rinnovare la fiducia in Navla significa scegliere un partner capace di evolvere insieme a noi. Affrontiamo l'integrazione degli LLM e il passaggio alla GEO con la certezza che, unendo innovazione tecnologica e centralità del consumatore, sapremo trasformare queste complessità inedite in opportunità di crescita, continuando a offrire risposte autentiche e valore reale". Elisabetta Debole,

CDO Italy, L’Oreal.



"Dal 2019 accompagniamo L’Oréal Italia in un percorso che considera la ricerca come un elemento centrale per la visibilità e la rilevanza dei brand. Oggi la sfida è ancora più stimolante: interpretare un ecosistema in cui le persone trovano informazioni attraverso molteplici modalità e in cui gli algoritmi generativi diventano sempre più influenti. Siamo orgogliosi del rinnovo della fiducia e pronti a sostenere questa nuova fase, unendo dati, tecnologia e competenze umane per costruire risposte solide, autorevoli e utili per i consumatori", Natalia Palmisano, Managing Director, Navla.

Condividi

```