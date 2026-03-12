CY4GATE, conti in miglioramento nel 2025. VdP atteso tra 104 e 108 milioni nel 2026

(Teleborsa) - Per CY4GATE il 2025 si è chiuso con un Valore della produzione ammonta di 101,5 milioni di euro, con un incremento del 35% circa rispetto al 31 dicembre 2024 (75,1 milioni). Tale incremento è trainato principalmente dalle performance dei segmenti della Forensic

Intelligence e della Decision Intelligence che hanno beneficiato nell’ultimo quarter dell’esercizio di importanti progetti.



I ricavi operativi, pari a 99,1 milioni, +37% rispetto al 31 dicembre 2024 (72,4 milioni), presentano la seguente distribuzione geografica: 49% Italia e 51% all’estero.



L’EBITDA pari a 20,8 milioni, in miglioramento del 79% rispetto all’esercizio precedente (11,6 milioni), analogamente a quanto verificatosi per i ricavi, ha beneficiato nell’ultimo quarter di progettualità con significative profittabilità. L’EBITDA Margin è pari al 20,4%, +5,0 punti percentuali rispetto al precedente esercizio (15,5%). Tale risultato è principalmente riconducibile all’effetto della profittabilità derivante da progetti nel segmento della Forensic Intelligence e della Decision Intelligence.



L’EBIT, negativo per 4,7 milioni (negativo per 9,9 milioni), è in miglioramento del 52% rispetto allo stesso periodo del 2024, nonostante sconti gli effetti (svalutazione) della rivisitazione della strategia e delle roadmap tecnologiche/di prodotto.



Anche il Risultato Netto, negativo per 8,0 milioni (proforma -12,2 milioni) è in miglioramento rispetto al precedente esercizio che aveva beneficiato di imposte anticipate per un ammontare pari a 6,6 milioni.



La Posizione finanziaria netta è negativa per 13,8 milioni, in miglioramento di 17,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 (30,9 milioni).



Gli ordini acquisiti nel corso dell’esercizio sono stati pari a circa 139,5 milioni con un incremento del 67% rispetto al 2024 avendo beneficiato di importanti progettualità nell’ambito delle linee di business Decision e Forensic Intelligence. Il backlog al 31 dicembre 2025 ammonta a 120 milioni.



Nei primi mesi del 2026 il Gruppo ha ottenuto nuove aggiudicazioni pari a 26 milioni.



Per l’esercizio 2026 CY4GATE prevede un valore della produzione atteso in un range compreso tra gli 104 e 108 milioni.



Il Cda, a seguito delle dimissioni di Alessia Pisoni - Head of FP&A e Investor Relator del Gruppo - con efficacia a partire dal 3 aprile 2026, ha nominato Emanuele Galtieri, attuale Amministratore Delegato e General Manager del Gruppo, anche nuovo Investor Relator.





