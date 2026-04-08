Eurozona, vendite al dettaglio migliori delle attese a febbraio: +1,7% su anno

(Teleborsa) - A febbraio 2026, rispetto a gennaio 2026, il volume degli scambi al dettaglio destagionalizzato è diminuito dello 0,2% nell'Eurozona (centrando le attese) e dello 0,3% nell'Unione europea, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A gennaio 2026, il volume degli scambi al dettaglio era rimasto stabile sia nell'Eurozona che nell'UE.



Rispetto a un anno prima, l'indice delle vendite al dettaglio destagionalizzato è aumentato dell'1,7% sia nell'Eurozona (contro attese per +1,6%) che nell'UE.



Nell'Eurozona, a febbraio 2026 rispetto al mese precedente, il volume degli scambi al dettaglio è diminuito dello 0,5% per prodotti alimentari, bevande e tabacco; è rimasto stabile per i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione); è aumentato dello 0,7% per i carburanti per autotrazione venduti nei negozi specializzati.



(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)

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