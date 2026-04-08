Francoforte: amplia il rialzo Adidas

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di calzature sportive , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,27%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adidas , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 136,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 140,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 134,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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