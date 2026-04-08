Francoforte: performance negativa per Lanxess

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia chimica tedesca , con un ribasso del 3,55%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 18,61 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 17,56. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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