Francoforte: risultato positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca , in guadagno del 3,21% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,25%, rispetto a -4,21% del MDAX ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,89 Euro. Primo supporto visto a 18,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 17,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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