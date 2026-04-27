Francoforte: risultato positivo per Lanxess
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca, in guadagno del 3,21% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,25%, rispetto a -4,21% del MDAX).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,89 Euro. Primo supporto visto a 18,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 17,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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