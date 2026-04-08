Francoforte: spinge in avanti Siemens Energy
(Teleborsa) - Effervescente il leader delle energie rinnovabili, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,12%, rispetto a +5,71% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Le tendenza di medio periodo di Siemens Energy si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 164 Euro. Supporto stimato a 161,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 166,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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