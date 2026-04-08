In evidenza Azimut sul listino di Piazza Affari
(Teleborsa) - Effervescente la società di servizi finanziari, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,33%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Azimut rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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