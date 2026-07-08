Piazza Affari: performance negativa per Azimut

(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi finanziari , che sta segnando un calo del 2,06%.



L'andamento di Azimut nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 34,77 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,62. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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