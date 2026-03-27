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OVS, finanziamento sustainability-linked da 300 milioni e nuovo buyback da 20 milioni

Finanza
OVS, finanziamento sustainability-linked da 300 milioni e nuovo buyback da 20 milioni
(Teleborsa) - OVS, gruppo italiano della moda quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto un finanziamento sustainability-linked da 300 milioni di euro con scadenza 2031, finalizzato alla sostituzione delle linee di credito esistenti in gran parte in scadenza nel 2027. L'operazione è stata conclusa a condizioni migliorative rispetto al precedente finanziamento, grazie a un leverage ratio inferiore a 1x.

La struttura si compone di una linea term da 120 milioni, una revolving da 120 milioni e una linea aggiuntiva fino a 60 milioni attivabile entro novembre 2027. Il finanziamento prevede un meccanismo di aggiustamento del margine legato al raggiungimento di obiettivi ESG, tra cui due target di decarbonizzazione e uno sull'utilizzo di fibre certificate. Il pool di banche coinvolte include MPS, Banco BPM, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo e UniCredit come global coordinators.

Il consiglio ha inoltre deliberato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie fino a 20 milioni di euro.
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